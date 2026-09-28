Загруженность дорог в Подмосковье утром 28 сентября составила четыре балла

28 сентября 2026, 10:42

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 17 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-4 «Дон» и А-107 в районе Подольска, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ярославское, Щёлковское, Носовихинское, Горьковское, Каширское, Варшавское, Минское, Можайское, Рублёво-Успенское, Новорижское, Ильинское, Волоколамское, Пятницкое и Ленинградское», — говорится в сообщении.