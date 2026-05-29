Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 мая составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на десяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, избегать резких перестроений, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.