Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 мая составила пять баллов

29 мая 2026, 10:05

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на десяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.