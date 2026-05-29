Турист из Подмосковья попал в реанимацию после поездки на Занзибар
Жена туриста Надежда рассказала, что после отдыха на Занзибаре 37-летний Иван из Подмосковья попал в реанимацию с тяжёлой формой малярии. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Супруги уехали в Африку на майские праздники почти сразу после дня рождения россиянина. Через 12 дней пара вернулась домой, и мужчине резко стало плохо. У него поднялась высокая температура, появилась сильная слабость и боль в суставах. Затем начались приступы жара и обильное потоотделение. Сначала супруги решили, что причина в тепловом ударе. По словам Надежды, Иван много работал на солнце, а потом пошёл в баню. К врачу они обратились не сразу. После приёма терапевт настоял на госпитализации.
Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии. По словам жены, врачи диагностировали у него смертельно опасную малярию. Она добавила, что для лечения нужны определённые вакцины, их, предварительно, не применяют в России. Как пишет SHOT, во время отдыха туристов часто кусали комары. Перед поездкой в Африку супруги не принимали профилактические таблетки. По их словам, им сказали, что заражённых комаров на Занзибаре якобы нет.
Малярия передаётся через укусы заражённых комаров в странах Африки, Азии и Южной Америки. Сначала болезнь может напоминать грипп: появляются температура, ломота и слабость. Затем состояние человека резко ухудшается. В России такие случаи чаще всего оказываются завозными после поездок в тропические страны.
