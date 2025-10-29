Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 октября составила четыре балла

29 октября 2025, 09:42

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на невысокую общую загруженность, сложности с проездом отмечаются на 18 вылетных магистралях.





«Пробки наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.