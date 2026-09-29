Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 сентября составила пять баллов

29 сентября 2026, 09:45

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Дмитровское, Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ильинское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.