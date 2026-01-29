Загруженность дорог в Подмосковье утром 29 января составила пять баллов

29 января 2026, 09:44

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 29 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 18 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.