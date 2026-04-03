Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 апреля составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше миллиона автомобилей. Это почти на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость, а также заранее притормаживать перед пешеходными переходами.