Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 апреля составила четыре балла

03 апреля 2026, 09:56

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Сложности с проездом отмечаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.