Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 декабря составила пять баллов

03 декабря 2025, 10:08

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 3 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 17 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.