Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 июля составила три балла

03 июля 2026, 10:03

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Сложности с проездом отмечаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское и Ленинградское», — говорится в сообщении.