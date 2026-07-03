Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Сложности с проездом отмечаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше 1,1 млн машин. Это на 8,8% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.