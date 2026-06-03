Загруженность дорог в Подмосковье утром 3 июня составила пять баллов

03 июня 2026, 10:23

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.