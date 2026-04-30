Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 апреля составила пять баллов

30 апреля 2026, 09:48

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское, Калужское, Ярославское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.