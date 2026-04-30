Глава Балашихи Юров стал участником предварительного голосования «Единой России»
Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров зарегистрировался на участие в предварительном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Юров планируется баллотироваться в Госдуму РФ от округа, включающего Балашиху и Реутов. У него есть опыт управления обоими этими муниципалитетами: с 2014 по 2017 он был руководителем администрации Реутова, а затем возглавил Балашиху, где за последние девять лет открыли более 15 школ и 26 детских садов, благоустроили свыше 20 общественных пространств, построили два физкультурно-оздоровительных комплекса и две ледовые арены.
«Уже многое сделано. Это касается масштабного строительства социальных объектов, благоустройства, капитального ремонта. В Балашихе строится крупнейшая в Подмосковье региональная больница Ольгино, решаются транспортные вопросы. Но впереди, конечно, ещё очень много задач», — сказал Сергей Юров.В список кандидатов на предварительное голосование вошли также замруководителя «Молодой Гвардии» Московской области Алексей Кожухалов, ветеран специальной военной операции, преподаватель Орехово-Зуевского железнодорожного техникума Дмитрий Лемешко и др.
Ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал, что в связи с большим количеством желающих «Единая Россия» перенесла срок завершения регистрации кандидатов с 30 апреля на 14 мая. Предварительное голосование будет проходить с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU.