Два грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД

29 декабря 2025, 23:21

На 105-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два грузовых автомобиля

Фото: iStock/z1b

На 105-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе съезда №105А, столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».





Информация об инциденте поступила в 22:54 (мск). На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы города, которые уточняют обстоятельства аварии и сведения о возможных пострадавших.



