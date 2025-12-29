Два грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД
На 105-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два грузовых автомобиля
На 105-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе съезда №105А, столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Информация об инциденте поступила в 22:54 (мск). На месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы города, которые уточняют обстоятельства аварии и сведения о возможных пострадавших.
Стали известны подробности обнаружения тел жертв «Богородского маньяка»
Изначально после ДТП движение с МКАД на Щёлковское шоссе в направлении области перекрыли, ход машин в районе аварии был сильно затруднен. Департамент транспорта обратился к водителям с просьбой заранее выбирать пути объезда.
Однако в 23:10 (мск) движение на 105-м километре внешней стороны МКАД уже восстановили.
Ранее суд в Марий Эл приговорил местного жителя к девяти годам и девяти месяцам в колонии-поселении. Он совершил смертельное ДТП, в котором погибли два человека.