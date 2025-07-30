Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 30 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на тринадцати вылетных магистралях.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало более миллиона автомобилей, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе водителей призвали быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и не избегать резкого маневрирования.