Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 июля составила четыре балла

30 июля 2025, 10:03

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 30 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на тринадцати вылетных магистралях.





«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.