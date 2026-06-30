Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 июня составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 30 июня, оценивается на четыре балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Пробки наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Основные сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Калужское, Варшавское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 1,1 млн машин. Это на 12% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей поросят быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.