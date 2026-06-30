Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 июня составила четыре балла

30 июня 2026, 09:57

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 30 июня, оценивается на четыре балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Пробки наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Основные сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Калужское, Варшавское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.