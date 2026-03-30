Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 марта составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайские, Минское, Боровское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше миллиона автомобилей. Это на 3,8% больше, чем в среднем в прошлом месяце.