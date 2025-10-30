Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 октября составила четыре балла

30 октября 2025, 09:45

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом наблюдаются на 16 вылетных магистралях.



