Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 октября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом наблюдаются на 16 вылетных магистралях.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали миллион машин. Это на 3,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.«Пробки отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.