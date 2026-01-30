Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 января составила четыре балла

30 января 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на шести вылетных магистралях.





«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорязанское, Минское, Каширское и Ярославское», — говорится в сообщении.