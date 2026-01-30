Загруженность дорог в Подмосковье утром 30 января составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на шести вылетных магистралях.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Новорязанское, Минское, Каширское и Ярославское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе отметили, что ситуация на дорогах после снегопада стабилизировалась, но при этом призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию, пропускать пешеходов и избегать резкого маневрирования.