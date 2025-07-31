Загруженность дорог в Подмосковье утром 31 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 31 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на тринадцати вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-2 «Крым» и на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, избегать резкого маневрирования и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.