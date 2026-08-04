Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 августа составила три балла
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области утром во вторник, 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Минское, Киевское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше миллиона машин. Это на 3,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.