Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 декабря составила пять баллов

04 декабря 2025, 10:23

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на 17 вылетных магистралях.





«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.