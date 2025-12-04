Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 декабря составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 4 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на 17 вылетных магистралях.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали миллион машин. Это на 3,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.