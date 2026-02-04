Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 февраля составила четыре балла

04 февраля 2026, 09:34

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 18 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Каширское, Варшавское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.