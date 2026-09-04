Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 сентября составила четыре балла

04 сентября 2026, 10:05

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.