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Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 сентября составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше 1,1 млн машин. Это на 10,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.
Лев Каштанов

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