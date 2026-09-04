Загруженность дорог в Подмосковье утром 4 сентября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше 1,1 млн машин. Это на 10,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.