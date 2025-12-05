Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 декабря составила четыре балла

05 декабря 2025, 10:00

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются при движении в сторону Москвы на 15 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия» и следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.