Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 июня составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В ведомстве предупредили, что в пятницу вечерние пробки могут начаться раньше обычного, а также призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.