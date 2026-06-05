Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 июня составила пять баллов

05 июня 2026, 10:09

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На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средняя степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на девяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.