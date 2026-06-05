При взрыве гранаты в посёлке под Раменским погибли два человека

05 июня 2026, 09:34

Фото: iStock/Олег Копьёв

Два человека погибли при взрыве гранаты в коттеджном посёлке «Бахтеево-парк» под Раменским. После взрыва на территории частного дома начался сильный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.