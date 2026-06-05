При взрыве гранаты в посёлке под Раменским погибли два человека
Два человека погибли при взрыве гранаты в коттеджном посёлке «Бахтеево-парк» под Раменским. После взрыва на территории частного дома начался сильный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.
ЧП произошло поздно вечером 4 июня. После тушения спасатели нашли на участке рядом с домом тело 51-летнего Константина Д. без ног. Внутри сгоревшего здания они обнаружили останки 41-летнего Ивана М. Причины и обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее стало известно, что гражданин России, который имеет очень редкую группу крови, выжил после тяжёлого ножевого ранения в сердце во Вьетнаме.
До этого в Динском районном суде Краснодарского края завершился процесс над 91-летним местным жителем, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.
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