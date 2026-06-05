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При взрыве гранаты в посёлке под Раменским погибли два человека

Фото: iStock/Олег Копьёв

Два человека погибли при взрыве гранаты в коттеджном посёлке «Бахтеево-парк» под Раменским. После взрыва на территории частного дома начался сильный пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.



ЧП произошло поздно вечером 4 июня. После тушения спасатели нашли на участке рядом с домом тело 51-летнего Константина Д. без ног. Внутри сгоревшего здания они обнаружили останки 41-летнего Ивана М. Причины и обстоятельства происшествия выясняют.

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Дарья Осипова

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