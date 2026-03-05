Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 марта составила четыре балла

05 марта 2026, 09:36

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженность автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.