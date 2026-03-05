Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 марта составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженность автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 15 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителям рекомендуется быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.