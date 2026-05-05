Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 мая составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Специалисты областного Минтранса призвали водителей быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.