Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 мая составила пять баллов

05 мая 2026, 10:46

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.