Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 октября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Киевское, Можайское, Носовихинское, Ленинградское и Новорижское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.