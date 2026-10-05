Загруженность дорог в Подмосковье утром 5 октября составила четыре балла

05 октября 2026, 09:52

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Киевское, Можайское, Носовихинское, Ленинградское и Новорижское», — говорится в сообщении.