В Егорьевске мужчина напал на продавца и забрал деньги, алкоголь и ветчину

05 октября 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Ранее судимый 24-летний житель Егорьевска ограбил местный магазин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Инцидент произошёл в торговой точке на улице Горького. Злоумышленник, угрожая продавцу ножом, забрал из кассы деньги, а с полок — четыре бутылки спиртного и ветчину, а затем скрылся с добычей.





«Установить личность грабителя помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали рядом с домом, в котором он арендовал квартиру. В самой квартире оперативники обнаружили похищенное имущество, а нож нашли недалеко от места нападения», — говорится в сообщении.