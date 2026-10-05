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В Егорьевске мужчина напал на продавца и забрал деньги, алкоголь и ветчину

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Ранее судимый 24-летний житель Егорьевска ограбил местный магазин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Инцидент произошёл в торговой точке на улице Горького. Злоумышленник, угрожая продавцу ножом, забрал из кассы деньги, а с полок — четыре бутылки спиртного и ветчину, а затем скрылся с добычей.

«Установить личность грабителя помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали рядом с домом, в котором он арендовал квартиру. В самой квартире оперативники обнаружили похищенное имущество, а нож нашли недалеко от места нападения», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой» и до суда оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что в центре Новосибирска водитель такси вытолкнул пассажирку на проезжую часть.
Лев Каштанов

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