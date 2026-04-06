Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 апреля составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 6 апреля. Об это сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше миллиона машин. Это на 0,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.