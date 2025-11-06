Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 ноября составила четыре балла

06 ноября 2025, 10:17

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 17 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на трёх федеральных трассах: М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.