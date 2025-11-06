В лесу под Рузой нашли артиллерийский снаряд

06 ноября 2025, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесу у деревни Лихачёво Рузского муниципального округа. Опасную находку обезвредили взрывотехники. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Снаряд заметили во время прогулки местные жители и позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».





«Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпас как 76-миллимитровый артиллерийский снаряд времён ВОВ. Его поместили в специальный контейнер, перевезли в отдалённое место и там уничтожили, соблюдая технику безопасности», — говорится в сообщении.