Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 октября составила четыре балла

06 октября 2026, 10:06

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Рублево-Успенское, Минское, Киевское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.