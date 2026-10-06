Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 октября составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на пяти вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Рублево-Успенское, Минское, Киевское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными за рулём, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, воздерживаться от резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.