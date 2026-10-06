Достижения.рф

В Раменском округе произошёл торфяной пожар

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Торфяной пожар произошёл в пяти километрах от посёлка Кратово Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Возгорание заметили сотрудники лесной охраны Виноградовского филиала Мосообллеса в ходе наземного патрулирования.

«В тушении принимали участие восемь человек, использовались три единицы техники», — говорится в сообщении.
Пожар начался из-за нарушения правил безопасности. Сейчас людей, чьи действия привели к возгоранию торфа, разыскивает полиция.

В областном Комлесхозе напомнили, что штраф за поджог в лесу составляет для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей. А если возгорание привело к тяжёлым последствиям, виновного ждёт уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.
Лев Каштанов

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