В Раменском округе произошёл торфяной пожар
Торфяной пожар произошёл в пяти километрах от посёлка Кратово Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание заметили сотрудники лесной охраны Виноградовского филиала Мосообллеса в ходе наземного патрулирования.
«В тушении принимали участие восемь человек, использовались три единицы техники», — говорится в сообщении.Пожар начался из-за нарушения правил безопасности. Сейчас людей, чьи действия привели к возгоранию торфа, разыскивает полиция.
В областном Комлесхозе напомнили, что штраф за поджог в лесу составляет для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей. А если возгорание привело к тяжёлым последствиям, виновного ждёт уголовное преследование и лишение свободы на срок до десяти лет.