Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 августа составила четыре балла

07 августа 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское. Киевское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.