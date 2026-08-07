Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 августа составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское. Киевское, Варшавское, Каширское, Рязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.