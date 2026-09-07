Загруженность дорог в Подмосковье утром 7 сентября составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Щёлковское, Минское, Новорижское, Волоколамское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В регионе сегодня ожидаются дожди, поэтому водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать увеличенную дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.