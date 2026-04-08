Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 апреля составил пять баллов

08 апреля 2026, 09:59

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 8 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.