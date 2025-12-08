Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 декабря составила пять баллов

08 декабря 2025, 09:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на пятнадцати вылетных магистралях.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.