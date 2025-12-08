Достижения.рф

Загруженность дорог в Подмосковье утром 8 декабря составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Основные заторы отмечаются на пятнадцати вылетных магистралях.

«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше миллиона автомобилей. Это на 4,4% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Лев Каштанов

