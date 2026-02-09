Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 февраля оставила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 19 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше 798 тысяч машин. Это на 24% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.