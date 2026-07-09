Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 9 июля, оценивается на три балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Калужское, Варшавское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали около 1,2 млн машин. Это на 13% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.