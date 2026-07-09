Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 июля составила три балла

09 июля 2026, 10:07

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 9 июля, оценивается на три балла из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Основные сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Калужское, Варшавское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.