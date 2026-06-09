Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 июня составила пять баллов

09 июня 2026, 10:16

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Носовихинское, Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Новорижское, Рублёво-Успенское, Можайское, Киевское, Калужское, Ярославское, Дмитровское и Каширское», — говорится в сообщении.