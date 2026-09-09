Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 сентября составила три балла
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Рублёво-Успенское, Минское, Киевское, Носовихинское, Новорязанское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.