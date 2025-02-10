Загруженность подмосковных дорог утром 10 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало более 919 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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