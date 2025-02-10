Загруженность подмосковных дорог утром 10 февраля составила четыре балла

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.