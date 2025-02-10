В Приморье при столкновении автобуса и лесовоза пострадало 14 человек

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В Чугуевском районе Приморья произошло столкновение междугороднего автобуса и лесовоза, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом рассказали в региональной полиции.
«Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек», — пишут в telegram-канале правоохранительных органов.
На данный момент ограничено движение по обеим полосам дороги. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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