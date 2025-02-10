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В Приморье при столкновении автобуса и лесовоза пострадало 14 человек

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

В Чугуевском районе Приморья произошло столкновение междугороднего автобуса и лесовоза, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом рассказали в региональной полиции.


«Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек», — пишут в telegram-канале правоохранительных органов.

На данный момент ограничено движение по обеим полосам дороги. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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В Хабаровском крае стая собак чуть не загрызла 10-летнюю девочку
10 февраля 2025, 05:36

Фото: iStock/YuriyGreen

В Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае стая собак чуть не убила 10-летнюю девочку. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Предварительно установлено, что 10 февраля в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре на десятилетнюю девочку напали собаки», — пишут в агентстве.

По информации ведомства, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Прокуратура начала проверку местного самоуправления по отлову и содержанию бездомных животных. К тому же будет рассматриваться вопрос о взыскании средств с муниципалитета в пользу пострадавшей.

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В Приморье при столкновении автобуса и лесовоза пострадало 14 человек

На Кубани школьник решил свести счёты с жизнью из-за двойки по математике

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#собаки
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#дети
#хабаровский край
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На Кубани школьник решил свести счёты с жизнью из-за двойки по математике
09 февраля 2025, 20:44

Фото: iStock/Ritthichai

В Краснодарском крае школьник решил свести счёты с жизнью после того, как получил двойку по математике. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что четвероклассник живёт с мамой, младшей сестрой и отчимом. Отношения в семье хорошие. В день трагедии ученик не остался в школе исправлять оценку и ушёл домой.

Мама мальчика Олеся в это время была на работе. Вдруг она получила странное сообщение, в котором сын прощался с ней и просил раздать все его вещи друзьям и родственникам. После этого женщина помчалась домой, но не успела – ребёнок уже навредил себе.

В результате произошедшего школьника удалось спасти. В настоящее время он находится в реанимации. Сообщается, что ребёнок сам попросил помощи у соседей, они вызвали скорую.

Сейчас с семьёй работают следователи.

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#реанимация
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Похоронивший погибших в авиакатастрофе жену и дочь спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию
Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
09 февраля 2025, 20:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. По предварительной версии, он мог быть избит неизвестными, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что прохожие нашли журналиста вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений в городе. До этого он находился в компании 7-8 человек в спортивных костюмах, с которыми засиделся допоздна в одном из заведений.

Предварительно, отдыхавшие отмечали день рождения ребёнка. Через некоторое время часть людей из компании ушла, а около полуночи начали уходить другие. Именно с этой компанией мог произойти конфликт у Скворцова.

В настоящее время спортивный комментатор находится в реанимации. Ему диагностировали травмы головы. При этом пока неизвестно, избили его или он сам упал и ударился головой. Сам Скворцов не помнит, что случилось в тот вечер.

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Глава российского города Балтийск Мельников арестован за взятку
09 февраля 2025, 18:42

Фото: istockphoto/undefined undefined

Глава города Балтийска Калининградской области Сергей Мельников взят под стражу. Его задержали сразу после прилёта в самый западный российский регион в аэропорту Храброво.
Его подозревают в получении взятки, информирует телеграм-канал прокуратуры Янтарного края. Ходатайство об избрании меря пресечения для 58-летнего Мельникова поддержал представитель областного надзорного ведомства. Задержанный останется под стражей как минимум до седьмого апреля 2025 года.

Задержание Мельникова и его заместителя Максима Коваленко произошло седьмого февраля. Как полагают следователи, в январе 2025 года заместитель передал главе городской администрации деньги в качестве «гонорара» за покровительство и попустительство по службе. Речь идет о сумме не менее 575 тысяч рублей.

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#аэропорт
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МЧС: В подмосковных Химках горит банный комплекс
09 февраля 2025, 18:37

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковном городском округе Химки горит банный комплекс на Железнодорожной улице. Площадь возгорания составила около сотни квадратных метров.
О происшествии сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ в своём официальном телеграм-канале. На месте продолжают работать 28 сотрудников пожарно-спасательной службы и семь единиц специальной техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Так же как и о причинах, вызвавших пожар — их позже установят технические специалисты.

На момент выхода материала в свет стало известно, что пожар удалось полностью локализовать. Пострадавших от огня и дыма нет. На место уже прибыли эксперты и правоохранители для установления причин, вызвавших чрезвычайное происшествие.

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