Загруженность подмосковных дорог утром 10 марта составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 10 марта, составила четыре балла по десятибалльной шкале, при этом на одной федеральной трассе и 16 шоссе наблюдаются пробки при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 995 тысяч машин, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов