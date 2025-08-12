Загруженность подмосковных дорог утром 12 августа составила четыре балла

12 августа 2025, 09:52

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Несмотря на невысокую степень общей загруженности, на тринадцати вылетных магистралях отмечаются сложности с проездом.





«Заторы наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также н следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.