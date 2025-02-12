Загруженность подмосковных дорог утром 12 февраля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 12 февраля, при этом на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе отмечаются заторы при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 922 тысячи машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов