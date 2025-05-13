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Загруженность подмосковных дорог утром 13 мая составила пять баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 13 мая, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются по направлению к Москве на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Названа самая популярная в Подмосковье онлайн-услуга
13 мая 2025, 11:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Самой востребованной опцией на портале госулсуг Московской области на минувшей неделе стало получение выписки из домовой книги, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«За неделю на получение выписки из домовой книги было подано свыше 9,4 тыс. онлайн-заявлений. А с начала года число таких заявлений превысило 290 тысяч», — отмечается в сообщении.
В список самых популярных услуг на госпортале Подмосковья на минувшей неделе вошла также запись в кружки и секции (свыше 9,2 тыс. заявок), оформление социальных карт жителя Московской области (около 6 тысяч заявок), а также запись в детский сад (более 2 тысяч заявлений).

Всего пользователям подмосковного госпортала доступно свыше 390 онлайн-услуг для физических лиц и бизнеса. Кроме того, услуги можно получать через мобильное приложение «Добродел».

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#подмосковье
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Из лесов Подмосковья с начала года убрали около 800 аварийных деревьев
13 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Ступинское лесничество

788 аварийных деревьев ликвидировали на территории лесничеств Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Топ-5 лесничеств по уборке аварийных деревьев возглавило Ступинское, где ликвидировали 158 опасных объектов. Второе место заняло Подольское лесничество, где убрали 156 аварийных деревьев. На третье место вышло Волоколамское лесничество (140 деревьев), на четвёртом месте оказалось Истринское лесничество (81 дерево), а замыкает пятёрку Сергиево-Посадское лесничество с 76 ликвидированными аварийными деревьями», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что аварийным считается дерево со структурными изъянами, расположенное не далее 100 метров от населённого пункта. Для установки аварийности дерево обследуют профессионалы. Самовольная рубка деревьев в лесах запрещена и карается штрафом.

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#подмосковье
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В Щёлкове снесли аварийный 98-летний дом на четыре квартиры
13 мая 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный двухэтажный многоквартирный жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Первомайской улице в Щёлкове, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом на четыре квартиры был построен в 1927 году, его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Обследование показало, что постройка обветшала и подлежит демонтажу. Жильцов оттуда расселили, а здание внеси в список на ликвидацию. В первом квартале текущего года аварийный дом снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимал дом, освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация городского округа пока не приняла.

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В Подмосковье оштрафовали около тысячи водителей за незаконную парковку во дворах
13 мая 2025, 10:09

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около тысячи штрафов выписали автовладельцам в апреле текущего года за нарушение правил парковки во дворах Московской области, общая сумма взысканий составила более 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В число самых частых нарушений вошла парковка на газонах. За это было вписано 497 штрафов на общую сумму 990 тысяч рублей. 439 автовладельцев были оштрафованы за парковку, мешающую вывозить мусор с контейнерных площадок. В этой категории сумма штрафов составила 3 миллиона 695 тысяч рублей. Кроме того, трёх автовладельцев оштрафовали в общей сложности на 15 тысяч рублей за парковку на детских и спортплощадках», — говорится в сообщении.
Факты незаконной парковки выявлялись с помощью камер видеонаблюдения системы безопасный регион, кроме того, информацию о нарушителях отправляли на портал «Добродел» неравнодушные граждане.

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#подмосковье
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Подмосковных аграриев приглашают на вебинар о перспективах экспорта в Армению
13 мая 2025, 10:03

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Представители агропромышленного комплекса Московской области могут принять участие в онлайн-вебинаре «Экспорт продукции АПК в Армению! Ожидания vs реальность», который пройдет 20 мая в 10:00. Организатором мероприятия выступает Российский экспортный центр (РЭЦ). Прием заявок открыт до 19 мая, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Армения входит в число важных торговых партнёров Подмосковья по аграрному направлению. В рамках вебинара участникам расскажут о наиболее перспективных сегментах армянского рынка, о продукции, наиболее востребованной в импорте, а также о мерах государственной поддержки, доступных для экспортёров.

Отдельное внимание будет уделено ответам на заранее присланные вопросы от представителей агробизнеса.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Там же можно заранее направить интересующий вопрос.

Среди спикеров — представители Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития России в Армении, а также глава Представительства РЭЦ в Армении.

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