Загруженность подмосковных дорог утром 13 мая составила пять баллов

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 13 мая, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются по направлению к Москве на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.