Загруженность подмосковных дорог утром 14 февраля составила четыре балла

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 14 февраля, сложности с проездом отмечаются на четырнадцати шоссе при движении в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — уточняется в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 932 тысяч машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.
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